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  3. 05 Ağustos 2017 20:45

Cumhurbaşkanı tek tip kıyafetin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü sanıklarına getirilecek olan “tek tip” kıyafetin detaylarını açıkladı.

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