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  3. 23 Nisan 2017 17:50

Cumhurbaşkanı ve Başbakandan çocuklara sürpriz

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle TBMM Başkanı İsmail Kahraman’ı ziyarete giden çocuklara, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Yıldırım sürpriz yaptı.

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