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  3. 06 Temmuz 2019 14:15

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’dan Doğu Akdeniz mesajı

KKTC’ye gelen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Başbakan Ersin Tatar ile yaptığı görüşmede hiçbir oyuna fırsat vermeden Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, temasları çerçevesinde KKTC Başbakanı Ersin Tatar ile bir araya geldi. Oktay, gündemin ekonomi olduğuna vurgu yaptı ve Doğu Akdeniz’deki Hidrokarbon kaynakları konusuna...

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