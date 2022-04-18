Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak'tan tepkiler üzerine açıklama Cumhurbaşkanı'nın iftar davetine katılan YouTuber Merve Özkaynak'tan tepkiler üzerine açıklama 18 Nisan 2022 Pazartesi Saat: 17:15 Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle gerçekleşen iftar yemeğine katılan ve tepkiler alan ünlü Youtuber Merve Özkaynak açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625d7278b3d6d6223745af33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Liderlerin yürüyüşünü taklit eden komedyenden Erdoğan taklidi İnanılmaz hırsızlık! Çekerek otomobil çaldılar Diyanet açıkladı: 2022 hac kontenjanı belli oldu Zelenski'nin sarhoş olduğu iddia edilen video ortalığı karıştırdı Çin'de 1 haftada sahra hastanesi kuruldu FOX canlı yayınında İYİ Partili Yılmaz'ın zor anları! Gözleri doldu, sesi titredi... Marmara'yı yutan deniz salyası müsilaj için kötü haber geldi Bir garip ''dostluk'' hikayesi! Oğlum diye çağırıp, elleriyle besliyor 4 muhtara ''maganda'' soruşturması