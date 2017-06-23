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  3. 23 Haziran 2017 15:15

Cumhurbaşkanının uçağının inişi sırasında F-16 sorti yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Bakan, Özhaseki'nin annesinin cenazesine katılmak üzere Kayseri'ye geldi. Erdoğan'ın uçağının inişi sırasında ise F-16 uçağı sorti yaptı.

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