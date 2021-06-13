  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İnce'den CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı

Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İnce'den CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul il binasının açılışında önemli açıklamalarda bulundu.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı
Aleyna Tilki, ''Kuliste evcilik oynuyoruz'' diyerek dans videosunu paylaştı
Yanan aracın yanına bırakılan not kafaları karıştırdı
Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler
Şile plajlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi
İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı
Yine pitbull dehşeti! Genç kızı köpeğin ağzından mahalleli kurtardı
Müsilaj tehdidini ''alttan'' görüntüledi! Görüntüler korkunç!
İstanbul'da korkutan yangın