Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İnce'den CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklayan İnce'den CHP ve HDP seçmenine sürpriz çağrı 13 Haziran 2021 Pazar Saat: 11:30 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, partisinin İstanbul il binasının açılışında önemli açıklamalarda bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60c5c21e479d4a4cef425733" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İddiaları yalanlamıştı... Buket Aydın ve Emir Sarıgül fena yakalandı Aleyna Tilki, ''Kuliste evcilik oynuyoruz'' diyerek dans videosunu paylaştı Yanan aracın yanına bırakılan not kafaları karıştırdı Erdoğan'ın konvoyunu durdurup teşekkür ettiler Şile plajlarındaki yoğunluk havadan görüntülendi İstanbul'da sağanak ve dolu: Kuyumcukent'i su bastı Yine pitbull dehşeti! Genç kızı köpeğin ağzından mahalleli kurtardı Müsilaj tehdidini ''alttan'' görüntüledi! Görüntüler korkunç! İstanbul'da korkutan yangın