Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı iptal edildi Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun final etabı iptal edildi 17 Nisan 2022 Pazar Saat: 16:00 57. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nu Israel - Premier Tech takımından Yeni Zelandalı Patrick Bevin kazandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/625c0f661484304ed8290b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da 34 katlı binada yangın paniği Bodrum'da ormanlık alanda yangın Nesli tehlike altındaki porsuk Tunceli'de görüntülendi Kılıçdaroğlu: ''Devletin içine çöreklenen kişileri çıkarmamız lazım'' Kayıp Alzheimer hastası 4 gün sonra bulundu Kamyon şarampole uçtu: 5 ölü Markette taciz anları kamerada! İfadesi pes dedirtti Üyelik karşılığı erzak dağıtan DEVA Partisi tepki çekti Fatih Çıtlak'ın zikir görüntüleri sosyal medyayı salladı