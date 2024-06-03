Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanlığı için ilk resmi aday belli oldu Cumhurbaşkanlığı için ilk resmi aday belli oldu 03 Haziran 2024 Pazartesi Saat: 00:00 Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, düzenlediği basın toplantısında 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanlığı için aday olduğunu açıkladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/665cdd7fb0782663e205b023" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da konteynerler yük gemisinden denize uçtu Gösteri uçuşunda facia: 2 uçak havada çarpıştı Kızlar kapıştı, erkekler izledi... Lüks rezidansa fuhuş baskını: Ayrıntılar şoke etti Diyarbakır'da kahreden yangın... Jose Mourinho imzayı attı, bombayı patlattı Özgür Özel, Erdoğan'ın memleketi Rize'de isyan etti: ''Böyle düzene yazıklar olsun'' Dönercide patlama: Ortalık savaş alanına döndü 5 aylık enflasyon farkı belli oluyor: Memur ve emekli ne kadar zam alacak?