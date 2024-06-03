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Cumhurbaşkanlığı için ilk resmi aday belli oldu

Yerli ve Milli Parti lideri Teoman Mutlu, düzenlediği basın toplantısında 2028 Cumhurbaşkanlığı Seçimi'nde Cumhurbaşkanlığı için aday olduğunu açıkladı.

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