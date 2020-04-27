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  3. 27 Nisan 2020 16:50

Cumhurbaşkanlığı kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.

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Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının açılış tarihi belli oldu
Halkalı-Kapıkule demir yolu hattının açılış tarihi belli oldu
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Paraları biten Ruslar, Antalya'da mahsur kaldı
Paraları biten Ruslar, Antalya'da mahsur kaldı
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ABD'de yaşayan Dr. Çilingiroğlu, koronavirüs için tarih verdi
ABD'de yaşayan Dr. Çilingiroğlu, koronavirüs için tarih verdi
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Kayıp liselinin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz
Kayıp liselinin anneannesi: Ben onsuz, o bensiz yaşayamaz
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Bayburt'ta huzurevinde, 35 kişide koronavirüs tespit edildi
Bayburt'ta huzurevinde, 35 kişide koronavirüs tespit edildi
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Taksim Atatürk anıtına çirkin saldırı
Taksim Atatürk anıtına çirkin saldırı
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