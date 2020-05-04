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  3. 04 Mayıs 2020 18:10

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Bakanlar Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Kritik toplantıda LGS-YKS tarihleri, 65 yaş üstüne esneme, 19 Mayıs ve Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlaması konularında kararlar alınması bekleniyor.

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Sokağa çıkma yasağında ilginç görüntü
Sokağa çıkma yasağında ilginç görüntü
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Baraj göletinde tedirgin eden görüntü
Baraj göletinde tedirgin eden görüntü
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KKTC'de normalleşme süreci başladı
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2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kamerada
2 kardeşin polislere saldırdığı anlar kamerada
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Eminönü'nde sosyal mesafesiz alışveriş
Eminönü'nde sosyal mesafesiz alışveriş
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CHP Parti Sözcüsü Öztrak: 'maskeler delikli tülbentten farksız.'
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