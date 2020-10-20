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  3. 20 Ekim 2020 18:00

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantıda koronavirüs ile mücadele, Dağlık Karabağ ve Kıbrıs'taki gelişmeler ele alınacak.

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