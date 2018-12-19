Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
19 Aralık 2018 16:55
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahiplerine ödüllerini takdim etti. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belirlendi. Ödüller Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verildi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne tarih ve...