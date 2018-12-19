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  3. 19 Aralık 2018 16:55

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri sahiplerini buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahiplerine ödüllerini takdim etti. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’nin bu yılki sahipleri belirlendi. Ödüller Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen törenle Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından sahiplerine verildi. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülleri’ne tarih ve...

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Karaya oturan geminin mürettebatı kurtarıldı
Karaya oturan geminin mürettebatı kurtarıldı
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Gölün ortasındaki ada Tavşanlara ev sahipliği yapıyor
Gölün ortasındaki ada "Tavşanlara" ev sahipliği yapıyor
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Karaya oturan geminin mürettebatı kurtarılıyor
Karaya oturan geminin mürettebatı kurtarılıyor
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Çamur akan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
Çamur akan İstanbul Boğazı havadan görüntülendi
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İstanbul Havalimanı çevresinde kar yağışı etkili oluyor
İstanbul Havalimanı çevresinde kar yağışı etkili oluyor
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