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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın türküsüne klip çekti

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Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Erkan Oğur'a ait 'Hiç Oldum' türküsünü seslendirdi.

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