Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın türküsüne klip çekti Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın türküsüne klip çekti 02 Haziran 2023 Cuma Saat: 13:25 Güncelleme: 02 Haziran 2023 Cuma 13:25 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sözü ve müziği kendisine, düzenlemesi Erkan Oğur'a ait 'Hiç Oldum' türküsünü seslendirdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6479c3942c9ebc0736212137" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kocaeli semalarında dikkat çeken ışıklı cisimler Burası Norveç değil, Türkiye! 5 ayda 50 bin turist ziyaret etti Deprem bölgesindeki kalıcı TOKİ konutların son hali görüntülendi Marmaris'te dev balina heyecanı! Kameraya yansıdı Sevgilisiyle tartışan şahıs kendini yaktı Depremde yerle bir olan kuruyemiş dükkanının olduğu yer ayçiçeği tarlasına dönüştü Fabrikada büyük yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Ersan Şen'in CHP için olay sözler: ''İnsan utanır!'' Önce dünyanın en üzgün, sonra da en mutlu kadını oldu