Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan İstanbul’daki seçime ilişkin paylaşım
08 Mayıs 2019 22:50
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan İstanbul’daki seçime ilişkin paylaşım
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabından İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenme gerekçesinin anlatıldığı bir video paylaştı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçiminin yenilenme gerekçesinin anlatıldığı 1 dakika 29 saniyelik video paylaştı. Sözcü Kalın’ın “İstanbul Büyükşehir...