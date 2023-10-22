Cumhurbaşkanlığı uçağı Gazze için Mısır'da

Ankara'dan 20 uzman hekimle birlikte hareket eden ve içinde ilaç ve tıbbi malzemeler bulunan Cumhurbaşkanlığına ait uçak öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı.

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