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Cumhurbaşkanlığı uçağı Gazze için Mısır'da

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Ankara'dan 20 uzman hekimle birlikte hareket eden ve içinde ilaç ve tıbbi malzemeler bulunan Cumhurbaşkanlığına ait uçak öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı.

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