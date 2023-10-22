Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanlığı uçağı Gazze için Mısır'da Cumhurbaşkanlığı uçağı Gazze için Mısır'da 22 Ekim 2023 Pazar Saat: 21:50 Güncelleme: 22 Ekim 2023 Pazar 21:50 Ankara'dan 20 uzman hekimle birlikte hareket eden ve içinde ilaç ve tıbbi malzemeler bulunan Cumhurbaşkanlığına ait uçak öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65356eeef7645c2248693593" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Deprem bölgesinde korku dolu anlar! Bina üstüne çöktü Baltalı saldırgan dehşet saçtı! O anlar kamerada İsrail askerinden Netanyahu'ya olay sözler 20 yıldır garajda yatan 1959 model efsaneye yıllar sonra ilk marş İstanbul Boğazı'nda mayın paniği! Operasyon saniye saniye kamerada İsrail sivillerin sığındığı okulu bombaladı! İstanbul'da dehşet! Arkadaşını 6 kurşunla öldürdü İsrailliler Habertürk ekibine saldırdı! Böylesi ilk kez oluyor BBP kongresinde ortalık savaş alanına döndü