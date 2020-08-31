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  3. 31 Ağustos 2020 08:00

Cumhurbaşkanlığı üstünde Atatürk silüeti!

30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi üzerinde 300 İHA ile “30 Ağustos Zaferi” temalı ışık gösterisi düzenlendi.

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Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan'ın oyları eridi!
Son seçim anketi açıklandı: Erdoğan'ın oyları eridi!
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30 Ağustos yürüyüşünde CHP'li vekile polis tekmesi!
30 Ağustos yürüyüşünde CHP'li vekile polis tekmesi!
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İmamoğlu çiftinden Yenikapı'daki 30 Ağustos etkinliğinde İzmir Marşı
İmamoğlu çiftinden Yenikapı'daki 30 Ağustos etkinliğinde İzmir Marşı
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30 Ağustos’ta Atatürk'ün anıtına Atatürk yasağı!
30 Ağustos’ta Atatürk'ün anıtına Atatürk yasağı!
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Akit TV'de skandalın yeni adı: ANIRKABİR!
Akit TV'de skandalın yeni adı: ANIRKABİR!
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2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
2 kişinin öldüğü silahlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı
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