Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanlığı'na kalpaklı Atatürk posteri asıldı Cumhurbaşkanlığı'na kalpaklı Atatürk posteri asıldı 28 Mayıs 2023 Pazar Saat: 23:35 Güncelleme: 28 Mayıs 2023 Pazar 23:35 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpakalı posteri asıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6473bb0a3ac90e0f604b3223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanlığı'nda tarihi balkon konuşması YSK Başkanı Ahmet Yener: ''Sayın Erdoğan cumhurbaşkanı seçilmiştir'' Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama: ''İstifa yok, mücadeleye devam'' Binali Yıldırım Kılıçdaroğlu'nu böyle ''ti''ye aldı Erdoğan'dan ilk açıklama: Bay Bay Bay Kemal Baba oğul Gökçeklerden İmamoğlu ve Yavaş'a videolu gönderme AK Parti balkon konuşmasına hazırlanıyor CHP'den seçim sonuçlarına ilişkin yeni açıklama: Her iki kişiden birinin oyunu aldık Erdoğan oy kullandıktan sonra para ve oyuncak dağıttı