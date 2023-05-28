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Cumhurbaşkanlığı'na kalpaklı Atatürk posteri asıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın balkon konuşması yapacağı Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpakalı posteri asıldı.

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