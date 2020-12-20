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  3. 20 Aralık 2020 22:55

Cumhurbaşkanlığı'nda tepki çeken görüntüler!

Türkiye genelinde koronavirüs salgını nedeniyle her türlü etkinlik yasaklanırken, Cumhurbaşkanlığı'nda IRak Başbakanı Mustafa El Kazımi için düzenlenen ziyafet tepki çekti.

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