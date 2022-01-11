Anasayfa Video Galeriler Gündem ''Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Melih Gökçek tutuklansın'' ''Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Melih Gökçek tutuklansın'' 11 Ocak 2022 Salı Saat: 08:15 Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Melih Gökçek hakkında canlı yayında "Ankara Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Melih Gökçek tutuklansın" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61dd1266e1469c7d5650cdd7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Fatih Terim iyi durumda değil'' Bakan Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor'da haber sundu Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar! Alişan'dan ''öpüşme'' sorusuna olay yanıt İmamoğlu: ''Haliç, sanat havzasına dönüşüyor'' Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi kamerada Hande Soral aldatıldı mı ? Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, sürücüler yolda kaldı! Kabataş Lisesi öğrencileri Atatürk'e saldırıya hepbir ağızdan karşı çıktı!