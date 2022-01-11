  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. ''Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Melih Gökçek tutuklansın''

''Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Melih Gökçek tutuklansın''

Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, Melih Gökçek hakkında canlı yayında "Ankara Cumhuriyet Başsavcısına sesleniyorum. Melih Gökçek tutuklansın" dedi.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
''Fatih Terim iyi durumda değil''
Bakan Muharrem Kasapoğlu, TRT Spor'da haber sundu
Esra Erol canlı yayınında ''beyin yakan'' anlar!
Alişan'dan ''öpüşme'' sorusuna olay yanıt
İmamoğlu: ''Haliç, sanat havzasına dönüşüyor''
Eşine şiddet uygulayan kocaya linç girişimi kamerada
Hande Soral aldatıldı mı ?
Kar kalınlığı 50 santime ulaştı, sürücüler yolda kaldı!
Kabataş Lisesi öğrencileri Atatürk'e saldırıya hepbir ağızdan karşı çıktı!