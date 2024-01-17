Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhuriyet Bayramı'nda konuşma yapan öğretmen işten çıkartıldı Cumhuriyet Bayramı'nda konuşma yapan öğretmen işten çıkartıldı 17 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 11:20 Güncelleme: 17 Ocak 2024 Çarşamba 11:20 Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için düzenlenen törendeki konuşması nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan öğretmenin okuldaki işine son verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65a78de79abd176a1d0e5c63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da lunaparkta silahlı saldırı dehşeti kamerada Parfüm fabrikasında yangın faciası: Ölü ve yaralılar var Uzman çavuş kendisine saldıran şahsı böyle vurdu Tipi fena bastırdı; saatlerce kurtarılmayı beklediler İstanbul'da tekel bayisi kurşunlandı! Saldırı anı kamerada TEM'de makas terörü! Otoyolu savaş alanına çevirdi 7 ilde yüzlerce jandarmayla dev operasyon Taşlı yumruklu yol verme kavgası: Yaralılar var! Uyuşturucu tacirlerine şafak baskını: Onlarca gözaltı var