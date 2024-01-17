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  4. Cumhuriyet Bayramı'nda konuşma yapan öğretmen işten çıkartıldı

Cumhuriyet Bayramı'nda konuşma yapan öğretmen işten çıkartıldı

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Cumhuriyet’in 100’üncü yılı için düzenlenen törendeki konuşması nedeniyle gözaltına alınıp serbest bırakılan öğretmenin okuldaki işine son verildi.

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