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Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı başladı

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars’ta 16 ülkenin katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı olan “Kış Tatbikatı-2023”ü icra etti.

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