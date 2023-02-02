Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı başladı Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı başladı 02 Şubat 2023 Perşembe Saat: 14:50 Güncelleme: 02 Şubat 2023 Perşembe 14:50 Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Kars’ta 16 ülkenin katılımıyla Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı kış tatbikatı olan “Kış Tatbikatı-2023”ü icra etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63dba38863e4dc648f587603" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da akaryakıt istasyonlarının tuvaleti ücretli oldu İstanbul'da arabayı çöpe attılar! İnanılmaz görüntüler Yine Suriyeliler yine olay! Ortalığı Şam'a çevirdiler! Onun tek suçu, Türkiye’de rahimsiz ve vajensiz olarak dünyaya gelmesi oldu Hande Sarıoğlu'nun Prestij Meselesi galasındaki dans şovu olay oldu Rahimsiz ve vajensiz doğdu, hayatı kabusa döndü! ''Sen kadın değilsin, erkeksin'' Meclis'teki EYT görüşmeleri gergin başladı 5 ülke konsolosluğunu kapattı, 1 okul eğitime ara verdi Dış ticaret açığında yeni rekor