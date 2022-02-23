Anasayfa Video Galeriler Gündem Cüneyt Arkın genç sinemacılara böyle seslendi Cüneyt Arkın genç sinemacılara böyle seslendi 23 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 20:50 Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile genç sinemacılara seslendi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/621673dd251eba761f674f73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Güvenlik Konseyindeki gergin anlar: Putin'in çıkışı sonrası kekeledi Bodrum'da yunus sürüsü görüntülendi Eli silahlı Suriyeli çetelerin İstanbul'daki dehşet saçtı! O anlar kamerada Kaza yapan taksici, turistlerle tartıştı İstanbullu her nefeste ölüyor ama farkında değil! Korkutan harita yayınlandı! Tekirdağ - Çanakkale Otoyolu'nun son halini kuşbakışı görüntülendi İstanbul'da ''çatıdaki'' genç kadın yürekleri ağızlara getirdi Fatih Portakal'dan Erdoğan'ın uçağındaki ''kadrolu'' gazeteciler için dikkat çeken iddia Ukrayna askeri röportaj verirken bomba düştü! Korku dolu anlar