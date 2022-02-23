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Cüneyt Arkın genç sinemacılara böyle seslendi

Türk sinemasının efsane oyuncusu Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından yayınladığı bir video ile genç sinemacılara seslendi.

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