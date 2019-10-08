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  3. 08 Ekim 2019 16:45

Cüneyt Arkın'dan ABD'ye: Sen bizi ne sandın lan

Yeşilçam filmlerinin sembol isimlerinden biri olan Cüneyt Arkın, Türkiye'yi tehdit eden Amerika Birleşik Devletleri'nde seslenerek tepki gösterdi.

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