Anasayfa Video Galeriler Gündem Cüneyt Arkın'ın öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı ortaya çıktı Cüneyt Arkın'ın öğrencilik yıllarına ait fotoğrafı ortaya çıktı 28 Haziran 2022 Salı Saat: 16:16 İstanbul Tıp Fakültesi'nden mezun olan Cüneyt Arkın’ın öğrencilik yıllarına ait fotoğraf ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62baff2ceadd6d19f36852e7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Doktoru, Cüneyt Arkın'ın ölüm nedenini açıkladı 2.5 yıl önce kaybolmuştu! Soruşturmanın seyrini değiştirecek gelişme Dünyanın gözü Türkiye'nin gururu ''Anadolu Kartalı''nda olacak Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan! Ulaşıma kapatıldı Hey gidi koca çınar! Cüneyt Arkın hayatını kaybetti Adana'da petrol bulundu: Değeri 1 milyar dolar Bylock'un lisans sahibi için istenen ceza belli oldu Tabiat ana geri döndü! Geçen yıl kül olan Muğla küllerinden yeniden doğuyor! Sel bölgesinden korkunç görüntüler: 1 bina yıkıldı, 1 bina yan yattı