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  3. 30 Ağustos 2018 14:37

Cüneyt Çakır’ın yönettiği maçta ilginç anlar

UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu'nda Cüneyt Çakır'ın yönettiği Salzburg - Kızılyıldız maçı sonrası gruplara kalan Sırp taraftarlar sahaya girip futbolcuları soyunca ilginç anlar yaşandı.

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