Anasayfa Video Galeriler Gündem Cüneyt Özdemir Cübbeli Ahmet'in kulaklarını çınlattı: ''Allah verdikçe veriyor'' Cüneyt Özdemir Cübbeli Ahmet'in kulaklarını çınlattı: ''Allah verdikçe veriyor'' 04 Temmuz 2024 Perşembe Saat: 10:16 Kamuoyunda ‘Cübbeli Ahmet’ olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katıldığı programda "sarık" sorusuna verdiği yanıta gazeteci Cüneyt Özdemir'in "Allah verdikçe veriyor" yorumu gündem oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66864c4e9213248ac802bc43" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 60 daireli apartmanın yolu için ''benim arsam'' dedi, çit çekip kapattı Marmara'da yavru yunusu ağlardan kurtarma mücadelesi kamerada Cenk Tosun, TFF Başkanı Büyükekşi'yi görmezden geldi Cüneyt Özdemir Cübbeli Ahmet'in kulaklarını çınlattı: ''Allah verdikçe veriyor'' Bataklığa saklandı ama kaçamadı Yalova'da baba dehşeti: Oğlunu pompalı tüfekle öldürdü 29 ilde yasa dışı bahisçilere ve çocuk istismarcılarına dev operasyon Bayraktar TB3 SİHA bir testi daha başarıyla geçti İstanbul'da 6 katlı bina oluşan çatlaklar nedeniyle tahliye edildi