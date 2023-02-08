Cüneyt Özdemir: Twitter ve TikTok Türkiye'de engellendi

Youtube üzerinden canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, ''Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisine sormuştum resmî olarak cevap geldi. Twitter ve TikTok Türkiye’de resmî olarak engellenmiş durumda.'' dedi.

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