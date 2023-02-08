Anasayfa Video Galeriler Gündem Cüneyt Özdemir: Twitter ve TikTok Türkiye'de engellendi Cüneyt Özdemir: Twitter ve TikTok Türkiye'de engellendi 08 Şubat 2023 Çarşamba Saat: 17:50 Güncelleme: 08 Şubat 2023 Çarşamba 17:50 Youtube üzerinden canlı yayın yapan Cüneyt Özdemir, ''Cumhurbaşkanlığı İletişim Ofisine sormuştum resmî olarak cevap geldi. Twitter ve TikTok Türkiye’de resmî olarak engellenmiş durumda.'' dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/63e3b6b4adf495622625fad3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan yine ''kader'' dedi Malatya'da 4 katlı bina böyle çöktü 59 saat sonra bir mucize daha! Deprem bölgesine 77 sahra hastanesi kuruldu Yunan devlet televizyonundan Türkiye'ye büyük jest ''AFAD'tan talimat gelmedi, kepçeler boş boş duruyor'' ''AFAD'tan talimat gelmedi, kepçeler boş boş duruyor'' Enkazın altında ağlayan bebeğe ulaşıldı Gaziantep’te Belediye Başkanı'ndan 14 TL'lik ekmek baskını! Nedeni ortaya çıktı