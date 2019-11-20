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  3. 20 Kasım 2019 00:45

Cüneyt Özdemir'den çok konuşulacak Şeyma Subaşı ve Büşra Nur Çalar yorumu

Cüneyt Özdemir geçtiğimiz günlerde sosyal medyada yayılan mevlit görüntüleriyle gündeme gelen Büşra Nur Çalar ile Şeyma Subaşı hakkında yaptığı yorumla gündem oldu.

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