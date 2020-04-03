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  3. 03 Nisan 2020 08:55

Cüneyt Özdemir'in Şeyma Subaşı'a cevabı olay oldu

Gazeteci Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına konuk aldığı Şeyma Subaşı'nın "Seni İbiza'da ağırlamak isterim" teklifine verdiği cevap olay oldu.

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