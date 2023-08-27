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  4. Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı

Çünkü kira değil, barınma krizi! Görme engelli kadın sokağa atıldı

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Antalya’da yüzde 90 görme engeli bulunan kiracı kadın, ev sahibinin kirayı yükselterek kendisini evden çıkmaya zorladığını iddia etti. d

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