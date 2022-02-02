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  4. Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi

Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi

Edirne’de trafikten men edilen ve çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan değeri milyonları bulan yüzlerce araç, Yediemin Otoparkı'nda yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor.

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