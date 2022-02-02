Anasayfa Video Galeriler Gündem Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi Çürümeye terk edilen milyonluk servet böyle görüntülendi 02 Şubat 2022 Çarşamba Saat: 12:56 Edirne’de trafikten men edilen ve çeşitli nedenlerle muhafaza altına alınan değeri milyonları bulan yüzlerce araç, Yediemin Otoparkı'nda yıllardır çürümeye yüz tutmuş halde bekliyor. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61fa554216d70717f81f5063" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'daki asker eğlencesi yine magandaların şovuna dönüştü ''Bahçeli'nin 'titreyip kendine dönmesi' an meselesi'' Çılgın Türkler iş başında... Türkiye'de üretildi, otomobillerin gücünü arttırıyor Böyle hırsızlık görülmedi! Kiracısı kabusu oldu Şebnem Ş. cinayetinde kan donduran detaylar Fikret Orman'dan, Mahmutyazıcıoğlu cinayeti açıklaması: 'Bir racon mevzusu'' Erdoğan'ın gençlerle buluşmasında ilginç an: ''Çıkışta ben sana anlatırım'' İstanbul'da gizemli kazı: Polis sabaha kadar nöbetteydi Fatih Altaylı, Davutoğlu'nun yüzüne söyledi: ''Egolusunuz''