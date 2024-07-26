Çuvaldan vahşet çıktı; cinayetin sırrı 4 ay sonra çözüldü

Adana'da deniz kıyısında cansız bedeni bir çuvalın içerisinde battaniyeye sarılı ve çürümüş halde bulunan kişiyi yakın arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

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