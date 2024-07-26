Anasayfa Video Galeriler Gündem Çuvaldan vahşet çıktı; cinayetin sırrı 4 ay sonra çözüldü Çuvaldan vahşet çıktı; cinayetin sırrı 4 ay sonra çözüldü 26 Temmuz 2024 Cuma Saat: 12:12 Güncelleme: 26 Temmuz 2024 Cuma 12:12 Adana'da deniz kıyısında cansız bedeni bir çuvalın içerisinde battaniyeye sarılı ve çürümüş halde bulunan kişiyi yakın arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğü ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66a3686e851cb8b55f0f2da3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 8 gün önce kaybolan kadının cesedi bulundu Komşu kavgasında şoke eden görüntüler: Yaşlı kadını yumrukla yere serdi Sahil Güvenlik ile mülteciler arasında silahlı çatışma: Asos sahili karıştı İstanbul'da yangın: 2 genç ateşe verip kaçtı Türkiye'nin Maldivleri Salda'nın son hali içler acısı Son seçim anketi sonuçları geldi... Ünlü anketçi canlı yayında açıkladı Kırmızı bültenle aranan uyuşturucu baronu İstanbul'da yakalandı Yine terör halayı: 3 kişi paketlendi 41 ilde ''çocuk müstehcenliği'' operasyonu: Çok sayıda gözaltı var