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Çuvalla altın çalan hırsızlar yakalandı! O anlar kamerada

İstanbul Beykoz'da kuyumcuya girerek milyon liralık hırsızlık yaptığı iddia edilen biri kadın 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı.

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