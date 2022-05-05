Anasayfa Video Galeriler Gündem Çuvalla altın çalan hırsızlar yakalandı! O anlar kamerada Çuvalla altın çalan hırsızlar yakalandı! O anlar kamerada 05 Mayıs 2022 Perşembe Saat: 10:50 İstanbul Beykoz'da kuyumcuya girerek milyon liralık hırsızlık yaptığı iddia edilen biri kadın 4 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/627381c79b1b5e275f7fe253" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Araç lastiği bomba gibi patladı: 2 ölü Pes! Camiden öyle bir şey çaldı ki... Geliyorlar! Türkiye'nin ''kilit kavşağı''nda trafik durdu İstanbul'da ''sığınmacı'' operasyonu: 120 kişi yakalandı Mehmet Cengiz ''millete küfür etmedim'' deyip, ''5'li çete' yakıştırmasına ilk kez yanıt verdi Rus ordusunun Ukrayna'daki fabrikayı vurduğu an kamerada Boşanma tartışması ortalığı savaş alanına çevirdi, özel harekat müdahale etti Kur'an-ı Kerim'i yakmaya çalışırken bu sefer canını or kurtardı AK Partili ilçe Belediye Başkanı'na İstanbul'da soğuk duş!