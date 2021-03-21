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D-100 karayolunda metrelerce kuyruk

Vaka sayılarının yükselişe geçtiği Kocaeli'de denetimler sıkılaştırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde D-100 karayolunda yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu.

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