Anasayfa Video Galeriler Gündem D-100 karayolunda metrelerce kuyruk D-100 karayolunda metrelerce kuyruk 21 Mart 2021 Pazar Saat: 13:20 Vaka sayılarının yükselişe geçtiği Kocaeli'de denetimler sıkılaştırıldı. Polis ekiplerinin yaptığı denetimlerde D-100 karayolunda yüzlerce metre araç kuyruğu oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/60571dfc22456379046f5093" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 900 yıldır uyuyan yanardağ harekete geçti Sosyal medyada paylaşınca yakalandı! Küçük kıza şiddet görüntüleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı Kargo bayilerini tarihe karıştıracak icat! Kadınlar, İstanbul Sözleşmesi için meydanlarda! Çok sayıda gözaltı var Birileri depremzedelerle alay ediyor! DASK 250 TL verdi İstanbul'da korkutan yangın Doğu Perinçek’in sözleri canlı yayını karıştırdı! Joe Biden ayakta duramadı! Olay görüntüler