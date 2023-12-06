Anasayfa Video Galeriler Gündem D-100'de 120 kilometre hız yapan skuter kamerada D-100'de 120 kilometre hız yapan skuter kamerada 06 Aralık 2023 Çarşamba Saat: 10:46 Güncelleme: 06 Aralık 2023 Çarşamba 10:46 İstanbul Kadıköy'de D-100 karayolunda skuter sürücüsünün 120 kilometre hıza ulaşarak araçları solladığı anlar kameraya yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/657026ba8862cfa4cd069d63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Ogün Samast, SEGBİS'le ifade verdi PKK'nın inlerine giriliyor! 3 hain daha öldürüldü Bilim kurulu üyesinden yeni gizemli virüs için flaş açıklama Gazze'den tahliye edilen Türk vatandaşları İstanbul'da Bu da ''nakliye'' vurgunu: Suçüstü yakalandılar! ''Vahdettin haindir diyen herkes yargılanacak'' UIyuşturucu baronu İstanbul'da 24 saatte paketlendi Avustralyalı eski eşi şikayet etti, 81 yaşında Türkiye'de tutuklandı Yaşlı adamı sokak ortasında döverek gasp ettiler