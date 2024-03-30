D-100'de dehşete düşüren kaza: 4 ölü, 3 yaralı

Bahçelievler'de sokak ortasında silahlı çatışma

Kılıçdaroğlu’na gençlerden anlamlı emanet!

Komşuların laf atma tartışması silahlı çatışmaya döndü

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