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  3. 09 Aralık 2019 13:30

D-100'de esrarengiz olay ! Erkek cesedi bulundu

D-100 Karayolu Maltepe mevkiinde orta refüjde bariyerler arasında 25 yaşlarında bir erkeğe ait ceset bulundu. Darp izi ve yüzünde kan bulunan ceset Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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