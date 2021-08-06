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D-100'de trafiği kilitleyen kaza

İstanbul Bakırköy'de kontrolden çıkan kamyon, metrobüs hattının bariyerlerine çarptı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu'nda trafik kilitlendi.

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