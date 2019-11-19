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  3. 19 Kasım 2019 22:20

D-100'de zincirleme kaza: Trafik tıkanma noktasına geldi

İstanbul Ataşehir D-100 Karayolu'nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, zincirleme kazaya neden oldu.

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Gaziantep'te yaklaşık 2 bin polisle dev operasyon
Gaziantep'te yaklaşık 2 bin polisle dev operasyon
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Astsubay dalış eğitimi sırasında kayboldu
Astsubay dalış eğitimi sırasında kayboldu
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Kılıçdaroğlu'ndan Hilal Kaplan'a: ''Sen gazeteci değilsin''
Kılıçdaroğlu'ndan Hilal Kaplan'a: ''Sen gazeteci değilsin''
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Muhafazkar sosyetenin tepki çeken ismi sessizliğini bozdu
Muhafazkar sosyetenin tepki çeken ismi sessizliğini bozdu
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Ekrem İmamoğlu: ''Cemevlerimiz, bizim ibadethanelerimizdir. Nokta!''
Ekrem İmamoğlu: ''Cemevlerimiz, bizim ibadethanelerimizdir. Nokta!''
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ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama
ABD’nin Adana Konsolosluğu'nda skandal kutlama
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