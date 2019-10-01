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  3. 01 Ekim 2019 10:15

D-100'ü kilitleyen kaza

D-100 Karayolu'nda Avcılar'dan Beylikdüzü yönüne giden sebze yüklü kamyonet, devrildi. Şoförün hafif yaralandığı kaza nedeniyle D-100 Karayolu bir süre kapandı.

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