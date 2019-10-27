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  3. 27 Ekim 2019 10:10

DAEŞ lideri Bağdadi öldürüldü iddiası

ABD'li bir yetkili DAEŞ terör örgütü lideri Ebu Bekir el Bağdadi'ye yönelik bir operasyon düzenlendiğini duyurdu. ABD menşeili Newsweek internet sitesi ise haberinde Bağdadi'nin öldürüldüğünü duyurdu.

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