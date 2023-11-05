Anasayfa Video Galeriler Gündem Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada 05 Kasım 2023 Pazar Saat: 13:15 Güncelleme: 05 Kasım 2023 Pazar 13:15 İstanbul Şişli'de bir kadın, eski eşi ve yanındaki iki kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Oğlunun gözü önünde silah çekilen kadın, saldırganların elinden zor kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65476b3a6e15e15989018bc3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 45. İstanbul Maratonu'nda kazananlar belli oldu Selvi Kılıçdaroğlu'ndan Özgür Özel'e olay tepki 6 bin depremzedenin yaşadığı bölgede asbest alarmı İsrail'den Gazze ve Lübnan'a hava saldırısı Kırmızı melki tezgahlarda yerini aldı! Kilosu 200 TL Diyarbakırda UNESCO’nun gözbebeği sonbaharda eşsiz manzarayı sergiliyor İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı Aydın'ı sel vurdu: 2 ölü, 2 kayıp CHP Genel Başkanı Özgür Özel oldu