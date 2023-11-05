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  4. Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada

Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada

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İstanbul Şişli'de bir kadın, eski eşi ve yanındaki iki kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Oğlunun gözü önünde silah çekilen kadın, saldırganların elinden zor kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

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