Dağ başı değil İstanbul'un göbeği! Kadın kaçırma girişimi kamerada

İstanbul Şişli'de bir kadın, eski eşi ve yanındaki iki kişi tarafından kaçırılmaya çalışıldı. Oğlunun gözü önünde silah çekilen kadın, saldırganların elinden zor kurtuldu. O anlar kameralara yansıdı.

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