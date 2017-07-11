  1. Anasayfa
  2. Video Galeri
  3. 11 Temmuz 2017 18:45

Dağ: , o gece milli olduğunu gösterdi

İhlas Haber Ajansı (İHA), üzerinden bir yıl geçen Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) hain darbe girişiminin hafızalardan silinmemesi için 37 ilde 45 ayrı noktada 65 fotoğraftan oluşan sergi açtı.

Video Galeri
Nihal Olçok: 3 günlük bir susma orucuna gireceğim
Nihal Olçok: 3 günlük bir susma orucuna gireceğim
Video Galeri
Şimşek: o geceyi bütün detaylarıyla sadece Türkiyeye değil bütün dünyaya yansıtmıştır
Şimşek: o geceyi bütün detaylarıyla sadece Türkiyeye değil bütün dünyaya yansıtmıştır
Video Galeri
Cumhurbaşkanı Erdoğandan esnaf ziyareti
Cumhurbaşkanı Erdoğandan esnaf ziyareti
Video Galeri
Türk Telekomu işgal eden darbeci askerlerin yeni görüntüleri
Türk Telekomu işgal eden darbeci askerlerin yeni görüntüleri
Video Galeri
15 Temmuz ihanet gecesi sergisi Taksim Meydanında açıldı
15 Temmuz ihanet gecesi sergisi Taksim Meydanında açıldı
Video Galeri
Erdoğandan şehitlerin mezarı başında Kuran tilaveti
Erdoğandan şehitlerin mezarı başında Kuran tilaveti