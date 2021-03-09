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  4. Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar

Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar

Afrika ülkesi Kongo'da bir dağda altın keşfedildiğini duyan insanlar, bölgeye akın etti. Yüzlerce kişi toprağı kazıyarak altın çıkardı.

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