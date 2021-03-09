Anasayfa Video Galeriler Gündem Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar Dağdan altın fışkırdı! Elleriyle kazarak çıkardılar 09 Mart 2021 Salı Saat: 10:45 Afrika ülkesi Kongo'da bir dağda altın keşfedildiğini duyan insanlar, bölgeye akın etti. Yüzlerce kişi toprağı kazıyarak altın çıkardı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/604727aa434f890bd26a7d03" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Çanakkale Boğazı gemi trafiğine kapatıldı Kısıtlamaya uymayan kişiler bekçileri darbetti İstanbul'da DEAŞ'a eş zamanlı operasyon Kayıp 2 kardeşten kahreden haber Defineciler tarihi evi talan ettiler! İçme suyunda büyük tehlike Radar görünce frene basanlar dikkat! İşe yaramıyor Kadınlar, 8 Mart Feminist Gece Yürüyüşü için bir araya geldi THY uçağında maske krizi! Pilot, polis çağırdı