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ERDOĞAN'DAN FLAŞ AÇIKLAMA: ''EĞER YPG BÖLGEDEN ATILMAZSA...''
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  3. 23 Ekim 2019 13:00

Daha 17 yaşındalar... Alanya'da fuhuş operasyonu: 6 gözaltı

Antalya’nın Alanya ilçesinde polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda 2’si küçük yaşta 4’ü kadın olan toplam 6 kişi gözaltına alındıktan alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

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