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  3. 05 Ekim 2019 16:40

Daha önce görülmemiş bir elmas keşfedildi

Rusya'ya bağlı Yakutistan'da daha önce görülmemiş bir elmas keşfedildi. Elmasın içinde başka bir elmasın bulunması nedeniyle elmasa ''Matruşka'' adı verildi.

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