Dakikalar içerisinde 150 kiloluk çelik kasa ile kaçtılar
24 Kasım 2018 12:45
Dakikalar içerisinde 150 kiloluk çelik kasa ile kaçtılar
İstanbul Başakşehir’de bulunan bir iş yerine gelen toplam 5 hırsızlık şüphelisi, dakikalar içinde 150 kiloluk kasayı çalarak kayıplara karıştı. İçindeki 1 milyon liralık çekler olduğu öğrenilen kasanın çalındığı anlar güvenlik kamarasına yansıdı. Olay, bu sabah 07.30 sıralarında Başakşehir’de bulunan Sefaköy Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısı yalıtım malzemeleri...