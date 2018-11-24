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  3. 24 Kasım 2018 12:45

Dakikalar içerisinde 150 kiloluk çelik kasa ile kaçtılar

İstanbul Başakşehir’de bulunan bir iş yerine gelen toplam 5 hırsızlık şüphelisi, dakikalar içinde 150 kiloluk kasayı çalarak kayıplara karıştı. İçindeki 1 milyon liralık çekler olduğu öğrenilen kasanın çalındığı anlar güvenlik kamarasına yansıdı. Olay, bu sabah 07.30 sıralarında Başakşehir’de bulunan Sefaköy Sanayi sitesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısı yalıtım malzemeleri...

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