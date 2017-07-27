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  3. 27 Temmuz 2017 23:45

Dalgalar balıkları denizden yollara saçtı

İstanbul Ataköy’de şiddetli yağış ve fırtına sonrası dalgalarla birlikte balıklar yollara saçıldı.

Video Galeri
Su baskınları havadan böyle görüntülendi
Su baskınları havadan böyle görüntülendi
Video Galeri
İsrail polisi, Mescid-i Aksada Filistinlilere müdahale etti
İsrail polisi, Mescid-i Aksada Filistinlilere müdahale etti
Video Galeri
Taksim Tüneli sular altında kaldı
Taksim Tüneli sular altında kaldı
Video Galeri
Muhabirin dolu ile imtihanı !
Muhabirin dolu ile imtihanı !
Video Galeri
Mega kent kabusu yaşadı
Mega kent kabusu yaşadı
Video Galeri
Haydarpaşa Garında varillerin patlama anı kamerada
Haydarpaşa Garında varillerin patlama anı kamerada
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