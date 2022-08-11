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Dalgalara kapılıp, boğulan minik İlayda'nın son anları kamerada

Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran dalgalara kapılıp, denizde boğulan 13 yaşındaki İlayda'nın son anlarının, cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

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