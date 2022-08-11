Anasayfa Video Galeriler Gündem Dalgalara kapılıp, boğulan minik İlayda'nın son anları kamerada Dalgalara kapılıp, boğulan minik İlayda'nın son anları kamerada 11 Ağustos 2022 Perşembe Saat: 14:50 Sakarya'nın Karasu ilçesinde, sahile vuran dalgalara kapılıp, denizde boğulan 13 yaşındaki İlayda'nın son anlarının, cep telefonu kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/62f4ed010742675f6e1201f7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cinsel saldırıya uğrayan kadın, kucağında çocuğuyla kanlar içinde esnafa sığındı Tarihi eve iş makinesiyle yıkımına İBB'den suç duyurusu Kuraklık başlayınca.... Bu yemyeşil tarım alanı aslında Van Gölü! İstanbul'da müteahhit vurgunu! Aynı evi 5 kişiye satmış Eren Bülbül'ün saldırıdan saatler önce çekilen fotoğrafı yürek burktu 3 yıldır araştırılıyordu: İklim değişikliğiyle böcekler hastalık taşıyarak Türkiye'ye geliyor Çocuklarını kebapçıya bırakıp ortadan kayboldu Orman yangınından yükselen alev hortumu kamerada İstanbul'un ''büyüleyen sırrı'' gün ışığına çıktı! İnanılmaz!