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  3. 13 Şubat 2020 12:55

Dalgıçlar İstanbul'un kayıp gizemli adasına daldı

İstanbul'da Maltepe açıklarında bulunan ve tarihi yaklaşık 1000 yıl öncesine dayanan kayıp ada Vordonisi, gizemini hala koruyor. Gizemli ada dalgıçlar tarafından görüntülendi.

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